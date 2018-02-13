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В Великом Новгороде прошел первый открытый турнир по кикбоксингу
Анжелика Королева
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В Великом Новгороде прошел первый открытый турнир по кикбоксингу, посвященный годовщине освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Эти соревнования решили возобновить после длительного перерыва прежде всего из-за возросшей популярности этого вида спорта. Сейчас у нас существует несколько секций кикбоксинга, одна из которых действует на базе «Клуба любителей бокса» имени Николая Валуева. Именно здесь и прошли соревнования. В новгородском турнире приняли участие 87 спортсменов. Честь нашей области защищали ребята из Великого Новгорода, Валдая и Старой Руссы, а в гости к ним приехали бойцы из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Главным судьей турнира согласился стать девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России по кикбоксингу Вячеслав Тисленко.
А после завершения турнира Вячеслав Тисленко провел для всех желающих мастер-класс.
Благодарность за возможность пообщаться со спортивной звездой такой величины (девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России по кикбоксингу) стоит адресовать Центру по работе с детьми и молодежью «Алые паруса», Новгородской региональной общественной организации «Комитет по правозащите граждан и противодействию коррупции», ну, и, конечно, самому Вячеславу Тисленко, согласившемуся поделиться с новгородцами секретами мастерства. Впрочем, никаких особых секретов, - утверждает чемпион, - нет. Что собственно и делает его примером для подражания.
Как стать чемпионом – вопрос, волновавший не только журналистов, но и участников мастер-класса, на который, к слову, приглашали всех желающих. Но и с этим, как выяснилось, всё просто. Главное, по секрету от Вячеслава Тисленко, - мотивация, то есть было бы желание, а еще лучше мечта, ну и герои, чтобы брать с них пример.
Мастер-класс чемпиона в клубе любителей бокса имени Николая Валуева собрал спортсменов разного уровня. Как уже говорилось, - прийти мог любой, без ограничений по возрасту, полу и спортивной подготовке. Так что присутствовали и опытные, и совсем новички.
Кикбоксинг, - утверждает Вячеслав Тисленко, - придает уверенности в себе: к тому, кто знает, что он сильный и смелый, неприятности не пристают. А еще (опять же по опыту знаменитого гостя) этот вид спорт меняет людей духовно. В выражении про добро, которое должно быть с кулаками ключевое слово, видимо, все же «добро».

13.02.2018 15:35 











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