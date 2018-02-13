



Специалисты областного управления Роспотребнадзора называют эпидобстановку по респираторным заболеваниям относительно спокойной



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Еженедельно в этом месяце с симптомами ОРВИ или гриппа к врачам обращаются от 3,5 до 4,5 тысяч человек. И это средний показатель. Чуть сложнее ситуация с заболеваемостью среди детей – здесь эпидемический порог немного превышен. Все вирусы, которые пришли в Новгородскую область, врачам хорошо известны. Также известно, и как с ними бороться. В образовательных организациях лучшая профилактика – это недопущение больных детей до занятий, а лучшая индивидуальная защита – использование марлевой повязки. К слову, сотрудники Роспотребнадзора видят прямую связь между числом привитых от гриппа новгородцев и случаями заболевания.

Также представители Роспотребнадзора осторожно говорят о том, что в этом сезоне, вероятно, удастся избежать резкой вспышки ОРВИ. К слову, еще одной особенностью стало отсутствие в нашей области в этом году и гриппа А.



