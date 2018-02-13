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Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовится противостоять возможному подтоплению
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Новгородская область готовится к большому паводку. Худший вариант развития событий обсуждали сегодня на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уже понятно, что снега в восточных районах сейчас больше, чем обычно почти в 2,5 раза, а уровень Ильменя поднялся выше среднестатистического на 2 метра. В случае резкого потепления, вода может затопить несколько населенных пунктов. И это потепление новгородские синоптики уже прогнозируют в конце марта, начале апреля.
Игорь Верходанов поручил районным властям рассчитать возможные риски подтоплений и заранее предупредить людей. Впрочем, более точный прогноз синоптики обещают представить 13го марта. Еще одной важной темой комиссии стала подготовка к выборам президента, которые пройдут 18 марта. Сейчас в Новгородской области идет проверка помещений, где будет организовано голосование. Пока не все они отвечают требованиям безопасности. В основном, это касается деревень и других небольших населенных пунктов.
Также на комиссии обсудили грядущий пожароопасный сезон. В этом году он может начаться уже в первой декаде апреля. Сейчас в области готовится список деревень и важных учреждений, которые попадают в зону риска. Они будут под особым контролем.

13.02.2018 16:05 











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