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Новгородские медики апробируют систему дистанционного наблюдения за пациентами
Максим Петров
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В Новгородской области стартовал пилотный проект по созданию системы дистанционного наблюдения больных артериальной гипертензией. Пока возможность следить за давлением пациентов на расстоянии получили медики только двух больниц, но в перспективе новую технологию должны внедрить в работу и других учреждений здравоохранения.
От дома Людмилы Юльевны до поликлиники в Трубичино больше десяти километров. Поездка на автобусе занимает пару часов, но теперь посещать доктора приходиться значительно реже, при этом женщина остается на постоянном контроле врачей.
Уже восемь лет Людмила Зайцева состоит на учете у кардиолога. Женщина жалуется на постоянные скачки артериального давления. Вот и сегодня аппарат показывает 142 на 88. Прежде, чтобы отслеживать показатели для лечащего врача, приходилось вести специальный дневник, теперь бумажная волокита в прошлом. Новый тонометр автоматически, в режиме реального времени передает информацию в больницу, где её сразу видят специалисты. В случае выявления проблем, у пациента звонит телефон.
В это время в больнице уже анализируют только что поступившую из деревни Чечулино информацию. Монитор специалиста разделен на три цвета. Если показатель находится в желтом поле, значит есть незначительные отклонения от нормы, и пациенту стоит напомнить о приеме лекарства, если в красном, то здесь уже требуется помощь врача. В таких случаях система дистанционного мониторинга может спасти человеку жизнь.
Пока что пилотный проект по созданию дистанционного наблюдения больных воплотили в жизнь только в двух больницах: в областном центре и Новгородском районе. Новые тонометры получили 700 человек, но желающих остается гораздо больше. Еще бы, та же новгородская ЦРБ имеет разброс пациентов на сто километров вокруг.
Не исключено, что уже в нынешнем году возможность дистанционного наблюдения больных появится и у медиков из муниципальных районов. Если же система зарекомендует себя положительно, то в будущем ее применят и к пациентам с другими заболеваниями, такими как диабет, астма и сердечная недостаточность.

14.02.2018 17:37 











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