



Сформирован попечительский совет Морского центра капитана Варухина



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Сформирован попечительский совет Морского центра капитана Варухина. Об этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил на первом всероссийском форуме «Наставник-2018». Его возглавил председатель совета директоров «Совкомфлота» Илья Клебанов, а в состав, кроме самого Николая Варухина и его заместителя, вошли президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов, губернатор Андрей Никитин, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев и исполнительный директор «Акрона» Владимир Гавриков.

По словам Андрея Никитина, Морской центр будет работать не только с ребятами из Новгородской области. В планах сделать учреждение федеральным центром обучения морскому делу, куда смогут поступать дети со всей страны.

Добавим, что первый Всероссийский форум наставничества работает в Москве. В нем участвуют более десяти тысяч человек. Это руководители предприятий и общественных организаций, представители власти, студенты и волонтеры. В новгородской делегации около 70 человек, подробно представлена деятельность Морского центра капитана Варухина и поисковой экспедиции «Долина» памяти Николая Орлова.





