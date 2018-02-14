



В Москве на первом Всероссийском форуме «Наставник» в числе победителей конкурса «Лучшие практики наставничества» назван Николай Варухин



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В Москве на первом Всероссийском форуме «Наставник», названы победители конкурса на лучшие практики. Третье место в номинации «Наставничество в образовании и кружковом движении» занял директор «Морского центра капитана Варухина» Николай Варухин.

Выступая после награждения, Николай Варухин отметил, что рад тому, что движение наставников не только стало возрождаться на таком уровне, но и получило важную государственную поддержку.

Сразу после торжественной церемонии «Вести» связались с Николаем Геннадьевичем по телефону, и он сообщил нам, что считает эту награду весьма значимой победой.

Редакция «Вестей» поздравляет коллектив морского центра и его основателя Николая Варухина с высокой оценкой их труда.





