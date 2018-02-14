



В областном правительстве подвели итоги по ремонту и строительству дорог в прошлом году и обозначили планы на этот Олеся Иванова



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В областном правительстве подвели итоги по ремонту и строительству дорог в прошлом году и обозначили планы на этот. Задача, которая стоит перед дорожниками - снизить в ближайшей перспективе процент ненормативных дорог региона с 65 до 58. Она, считают чиновники, вполне выполнимая.

Ремонтировали, и будем ремонтировать, - с этих слов начал сегодняшнюю встречу с журналистами вице-губернатор Александр Дронов. В прошлом году в нормативное состояние привели 9% от всех региональных дорог, в этом планируют еще 7%. В первую очередь, разумеется, закончат уже начатое, это, к примеру, часть трассы Боровичи – Валдай, и вплотную займутся опорной сетью. Это наиболее популярные направления у новгородцев.

По словам Александра Дронова, благодаря финансовой поддержке из центра, в 2017 удалось отремонтировать 1000 километров (это больше, чем за три предыдущих года вместе взятых), в этом году задача перед дорожниками стоит не менее масштабная. Большую работу предстоит выполнить там, где прошлым летом асфальт напрочь смыло, сегодня в списке на восстановление 22 дороги и 5 мостов. И здесь самое главное - опять не уйти в зиму. Отсюда и вопрос: что с подготовкой документации и когда планируете разыгрывать контракты?

Готовят власти документацию и по передаче 500 километров дорог с региональной в федеральную собственность. Речь идет о направлениях, которые связывают нашу область с соседними Псковской и Вологодской. Среди новинок дорожного сезона 2018 - передача полномочий и, самое главное, средств на ремонт дорог из области в районы. В списке те пути, которые сейчас числятся как межмуниципальные, а по факту являются дорогами местного значения, а значит куда логичнее, чтобы ими занимались власти на местах. В пилотный проект этого года попали Крестецкий, Мошенской и Любытинский районы. А вот о новых объектах пока приходится лишь мечтать. По словам вице-губернатора Дронова, до тех пор, пока новгородские дороги не отремонтируют на 80% , говорить о строительстве не приходится.





