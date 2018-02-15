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На заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по Новгородской области подвели итоги работы службы за прошлый год
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В 2017 году в Новгородской области заболеваемость гепатитом А выросла почти в два с половиной раза. Об этом доложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора на ведомственной коллегии. Причем, один из очагов гепатита А был выявлен в августе прошлого года в областной детской клинической больнице. Также на совещании сегодня были подведены общие итоги работы службы за прошлый год и озвучены планы на ближайшие месяцы. Так, у специалистов Роспотребнадзора были претензии и к медицинским, и к образовательным учреждениям. Например, школы не всегда могли организовать учебный процесс в одну смену, обеспечить детей качественным питанием и мебелью, соответствующей их возрасту. Что касается более глобальных проблем, то в Управлении Роспотребнадзора обращают особое внимание на обеспечение людей качественной питьевой водой.
Особое внимание в прошлом году сотрудники Роспотребнадзора уделяли проверке продуктов питания. В итоге было забраковано более трех тонн еды. Если бы она поступила в продажу - массовых отравлений избежать не удалось бы, считают специалисты. Кстати, особое внимание в ведомстве сейчас уделяют судебной защите потребителей. Так, в прошлом году в пользу новгородцев удалось взыскать более четырёх с половиной миллионов рублей.

15.02.2018 15:01 











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