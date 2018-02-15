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|В Великом Новгороде прошел торжественный митинг, посвященный 29-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню воина-интернационалиста
В Великом Новгороде прошел торжественный митинг, посвященный 29–ой годовщине вывода советских войск из республики Афганистан и Дню воина- интернационалиста. Собравшиеся почтили память тех, кто погиб в горячих точках при выполнении боевого задания, и сказали спасибо всем, кто с честью выполнил свой долг и вернулся домой.
Выступавшие не раз благодарили участников боевых действий: и за отданный с честью воинский долг, и за то, что сейчас, уже после службы, они помогают воспитывать молодежь и готовить новобранцев для нашей армии.
По окончании митинга собравшиеся по традиции возложили цветы к мемориальному знаку «Афганистан болит в моей душе…».
|15.02.2018 15:29
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