



В Великом Новгороде прошел торжественный митинг, посвященный 29-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню воина-интернационалиста



Фото Видео

В Великом Новгороде прошел торжественный митинг, посвященный 29–ой годовщине вывода советских войск из республики Афганистан и Дню воина- интернационалиста. Собравшиеся почтили память тех, кто погиб в горячих точках при выполнении боевого задания, и сказали спасибо всем, кто с честью выполнил свой долг и вернулся домой.

Выступавшие не раз благодарили участников боевых действий: и за отданный с честью воинский долг, и за то, что сейчас, уже после службы, они помогают воспитывать молодежь и готовить новобранцев для нашей армии.

По окончании митинга собравшиеся по традиции возложили цветы к мемориальному знаку «Афганистан болит в моей душе…».



