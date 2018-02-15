



Новгородская делегация принимает участие в работе российского инвестиционного форума «Сочи 2018»



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Новгородских чиновников научат вежливо и по делу отвечать на письма. Об этом в рамках российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, сообщил губернатор области Андрей Никитин. По его признанию, долгое время он и сам не мог понять официальных ответов властей на те или иные жалобы и обращения жителей, порой заставляя чиновников переписывать их по 20 раз. Чтобы научить представителей власти отвечать уважительно и по существу, и пришла идея организовать специальные курсы.

Отметим, что на этот раз сочинская площадка собрала рекордное число участников, форум посетили более четырех с половиной тысяч человек: это губернаторы, эксперты, ученые, руководители отечественных и зарубежных предприятий. В числе тем для обсуждения - новая региональная политика, бизнес за пределами столиц и повышение качества жизни. Добавим, что на полях форума были подведены итоги Всероссийского конкурса по развитию внутреннего и международного туризма. Новгородская «Ганзейская неделя» отмечена специальной наградой.



