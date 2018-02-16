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На сцене Новгородской областной филармонии прошёл концерт народного артиста России Бедроса Киркорова
Анжелика Королева
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Болгарский армянин, народный артист России Бедрос Киркоров новгородцам человек особенно близкий, именно с нами он живет и трудится последние десятилетия. Родился, понятно, в Болгарии, учился в Москве (причем был принят сразу на второй курс ГИТИСА), работал в Москонцерте с Людмилой Зыкиной, Леонидом Утесовым. Последний, кстати, и предложил в свое время Бедросу Киркорову выступать под оркестровую фонограмму, что стало неоценимым преимуществом в концертной деятельности.
С Новгородчиной Бедроса Киркорова связывают не только рабочие отношения (более четверти века он – солист областной филармонии), но и личные, точнее семейные связи. Возможно, привела его к нам, как и многих других, воля случая, но привязала уж точно любовь.
Свой 85-ый юбилей народный артист России, естественно, отмечает большой концертной программой. На сцене Новгородской областной филармонии вместе с ним выступают коллеги – оркестр русских народных инструментов имени Бабанова, и подопечные – молодые таланты, лауреаты и победители престижных конкурсов, включая детский проект «Голос». Отобранные Бедросом Киркоровым во время выступлений, взятые под крыло, и откликающиеся на все его приглашения: будь то участие в благотворительном проекте, или юбилейном концерте. Молодежи в этот день разрешено петь, что угодно, мэтр выбрал самое дорогое для себя. Среди его избранного: «Я люблю тебя, Россия», «Алёша», и конечно, «Моя страна, моя Болгария».
Поздравлениям и подаркам в программе отведено особое место. В их числе и медаль «Новгородская слава» от регионального Правительства, и телеграмма от Иосифа Кобзона, и цветы от сына Филиппа. Народную любовь подтверждали аншлаг (публика заполнила даже проходы в зале). И опять же цветы, которые (само собой, под аплодисменты), артисту вручали после каждого номера.

16.02.2018 16:26 











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