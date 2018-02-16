



В Великом Новгороде продолжается формирование счетных комиссий для проведения голосования по отбору общественных территорий



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В Великом Новгороде продолжается формирование счетных комиссий для проведения голосования по отбору общественных территорий. Напомним, что определиться с парком или сквером для благоустройства из 10 предложенных вариантов новгородцы смогут 18 марта – в День выборов Президента страны. Сейчас, параллельно с набором желающих в счетные комиссии, общественники, архитекторы и жители микрорайонов обсуждают дизайн-проекты общественных территорий. На очередную такую встречу по парку Юности они собрались в мэрии сегодня. Что касается счетных комиссий, то в них должно войти не менее 246-ти человек. Принцип отбора проходит на демократичной основе.

Для того чтобы войти в состав счетной комиссии, необходимо подать электронную заявку в Думу Великого Новгорода. Её образец размещен на сайтах городского парламента, мэрии и регионального отделения партии Единая Россия. Формирование счетных комиссий должно завершиться до 22 февраля.



