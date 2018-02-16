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В Великий Новгород с рабочим визитом приехал сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина Сергей Когогин
Ирина Демендеева
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Цель визита - встречи с активом новгородского избирательного штаба, волонтерами, а также прием жителей, проблемы которых трудно решаются на местном уровне.
В Великом Новгороде Сергей Когогин впервые. С достопримечательностями ему удалось познакомиться лишь с помощью интернета по дороге на встречу, слишком насыщенная программа ждала сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина. Первым делом нужно было пообщаться с новгородской командой поддержки кандидата. Узнать о проблемах и дать наставления. Нашлось время и для журналистов, которым Сергей Когогин рассказал о перспективах таких небольших исторических городов как Великий Новгород.
Встреча с новгородскими волонтерами прошла не так легко, как, наверное, планировал Сергей Когогин. Молодежь задавала сложные экономические и политические вопросы, делилась успехами и просила содействия, например, в оформлении статуса «волонтера», который позволил бы активистам медицинского института помогать лежачим больным.
Этот вопрос можно решить на местном уровне, - заверили волонтеров активисты новгородского избирательного штаба. А вот проблемы, с которыми обратились в региональную приемную кандидата на должность президента другие новгородцы, зачастую требуют изменений федеральных законов. Это касается и выделения жилья несовершеннолетним узникам немецких концлагерей, и поддержки людей взявших ипотеку, но со временем потерявших работу. Таких в Новгородской области с каждым годом все больше, - утверждает Ольга Наумова. В итоге, люди остаются без работы, без денег и без жилья, за которое исправно платили несколько лет. И пока никто им не может помочь.
Сергей Когогин пообещал разобраться с каждой проблемой. И все же напомнил, что часть вопросов при желании можно решить и на местах. Например, «закон о тишине» успешно работает в Санкт-Петербурге. В Великом Новгороде, как показали сегодняшние обращения, люди по-прежнему вынуждены самостоятельно бороться с шумом по ночам. И так будет до тех пор, пока правительство области и МВД не подпишут соглашение, оно по-прежнему находится в стадии согласования.
16.02.2018 16:44 











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