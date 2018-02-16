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В селе Подгощи Шимского района торжественно открыли воинский мемориал
Оксана Шведова
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Деньги на обелиск и благоустройство места захоронения советских солдат собирали, как говорится, всем миром. Гранитный памятник с именами погибших установили на гражданском кладбище - где прежде была полуразрушенная памятная плита.
На Подгощском кладбище сегодня те, кому небезразлична военная история. Бабушки, которым в годы Великой Отечественной было всего по 5-6 лет, малолетние узники, прожившие военные годы вдали от дома, молодое поколение, чьи родные отдали свои жизни за нынешнее мирное небо.
Красивый гранитный мемориал изготавливали в Москве. Деньги на него собирали всем миром. Прежний памятник был в таком ужасном состоянии, что люди сами обратились в поселение с просьбой начать сбор средств. Восстанавливать пришлось все - от имен и фамилий погибших, до площадки на гражданском кладбище. Сам комплекс и памятные слова на нем утверждали на общих собраниях.
Подгощи - одно из немногих сел Шимского района, где не шли бои, но в годы оккупации сильно пострадали местные жители. В августе 41-го, после прорыва Лужского рубежа, фашисты на несколько лет захватили шимские деревни и села. Неподалеку от Подгощ стоял лагерь военнопленных. 3000 русских солдат избивали до полусмерти, морили голодом, заставляя при этом работать днем и ночью. Главной целью фашистов было - построить переправу через реку Шелонь, чтобы пробиться к железной дороге на Ленинград. Освободили Подгощи вместе с Шимском 18 февраля 44-го. Узнать родные края, говорят очевидцы, было сложно.
Помнить и чтить свою военную историю - два основных правила для жителей села Подгощи. Сегодня все воинские захоронения в этом поселении приведены в порядок. Пусть они небольшие, и здесь не захоронены тысячи солдат и офицеров, главное, что люди, особенно молодежь, старается сохранить и облагородить места, где похоронены те, кто подарил им мир и покой сегодня.
16.02.2018 18:27 











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