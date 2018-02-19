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|Трагедией закончилось ДТП на автодороге Красные Станки – Великий Новгород в Новгородском районе
Трагедией закончилось сегодняшнее ДТП на автодороге «Красные Станки – Великий Новгород в Новгородском районе. Женщина за рулем легкового автомобиля «Ниссан Тиида» не справилась с управлением. Машину занесло, и она столкнулась с грузовым автомобилем МАN. В результате водитель «Нисана» от полученных травм скончалась до прибытия врачей скорой помощи, пассажир – 40-летний мужчина - с тяжелыми травмами доставлен в областную клиническую больницу.
|19.02.2018 17:26
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