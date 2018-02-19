



В Старой Руссе отметили 74-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков



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На митинг к мемориалу «Вечный огонь» в парк Победы вышли сотни людей. В их числе ветераны, поисковики, школьники и студенты, работники городских предприятий и жители города.

Выступающие вспоминали о тяготах, выпавших на долю рушан в годы войны, и о подвигах тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу древнего города. Память о жертвах тех страшных событий собравшиеся почтили минутой молчания.

Как обычно, в этот день активно проявила себя молодежь. Ребята читали стихи, пели фронтовые песни и даже провели подготовленный специально для митинга флеш-моб. Студенты Старорусского агротехнического колледжа вначале исполнили вальс сами, а затем пригласили на танец и всех желающих.

Напомним, что три года назад за мужество, стойкость и массовый героизм указом президента России Старой Руссе было присвоено почетное звание «Город Воинской славы». Первые бомбы упали на рушан уже пятого июля 41-ого, а спустя месяц город занял враг. Оккупация продолжалась 936 дней и ночей, и унесла тысячи жизней мирных людей. Очевидцы вспоминают, что в день освобождения 18-ого февраля 44-ого года в городе оставалось всего несколько жилых домов.

В тот же день поисковики передали в старорусский музей Северо-Западного фронта интересную находку. Недалеко от деревни Муравьево в августе прошлого года отряд из Иркутской области обнаружил безымянную могилу красноармейца, а в его сапоге - фотографию девушки, а также нательный крест. Форма и размеры его говорят о средневековом происхождении, однако более точную информацию специалисты смогут дать только после реставрации. Поисковики в свою очередь не исключили, что по результатам исследования можно будет установить и личность бойца.



