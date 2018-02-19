



На площади Победы-Софийской жители Великого Новгорода с размахом отметили праздник Масленицы Лилия Кудряшова



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С давних времен на Руси Великому посту предшествует Сырная седьмица, которую в народе называют Масленицей. По традиции предков всю неделю надо было веселиться, кататься на санях, печь блины. На воскресенье приходится самый пик древнего обряда.

Безудержная, веселая, немного бесшабашная Масленица прокатилась по России на санях, взяв по пути немало снежных крепостей, устроив нешуточные кулачные бои, развлекая детвору, да и взрослых тоже играми и хороводами, угощая всех блинами и лепешками. А напоследок эта важная персона народного обрядового календаря сожгла дотла страшное чучело зимы, объявив всему честному народу: весна пришла! Вот такой сценарий был написан на всю прошлую неделю, но в самый пик праздника – в воскресенье, повторились все главные элементы каждого дня масленичной недели. Новгородцы, а вместе с ними и наша съемочная группа, постарались отметиться везде. Начали с центральной городской площади, поглазев на отважных парней, бравших штурмом гладкий высоченный столб, в надежде получить за удаль золотого петушка. Затем отправились послушать песни, развлекая себя по дороге то калечиной-малечиной, то командной ходьбой на одной паре лыж. Не пропустили торговые ряды: тут и блины – как же на них в Масленицу; и ходовой товар народных умельцев.

Затем многие отправились под крепостные стены – тут молодцы стенка на стенку выясняли меж собой отношения.

Подросль, еще не слишком опытная в кулачном бою, пробовала прибывающую силушку, сбивая друг с дружки шапки. В прошлое время так и богатым стать было можно: по правилам победивший забирал себе добычу, а она бывала и с густой оторочкой соболем. Наглядевшись на удалых парней, народ потянулся к хороводам вокруг главного символа праздника.

А здесь, на Веселой горке, шел конкурс на самую «страшную» Масленицу: именно таким по поверьям должно быть чучело – символ уходящей зимы. Наши пращуры верили: только после этого и воскреснет весна. А еще воскресенье называют Прощеным: и не только потому, что мы в этот день с зимой прощаемся. Нужно еще друг у друга прощения попросить за обиды, накопившиеся за длинный год.



