



Губернатор Андрей Никитин и мэр Юрий Бобрышев обсудили первоочередные задачи властей Великого Новгорода Олеся Иванова



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За Колмовский мост возьмутся в этом году, а темпы ремонта городских улиц снижать нельзя. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на встрече губернатора Андрея Никитина и мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева.

В начале встречи – вопрос по комфортной городской среде. Опыт прошлого года Юрий Бобрышев назвал позитивным и тут же заметил, уже готова практически вся документация для определения новых фаворитов. Общественники вместе с городскими властями выбрали 62 точки, какие из них войдут в программу 2018 должно определить голосование, оно пройдет в день Президентских выборов. А вот о чем уже договорились, так это о ремонте Колмовского моста. Его включили в первоочередной список на ремонт в сезоне 2018.

Попросил Юрий Бобрышев и подстраховать в вопросе финансирования на покупку оборудования для новой 37-ой школы. Через три месяца учебное заведение должны сдать в эксплуатацию и заняться оформлением лицензии, но ввести голые стены никто не даст, необходимо современное оснащение.

Пока давайте собственными силами, - ответил Никитин, - но если в городской казне денег хватать не будет, по итогам третьего квартала область сумму компенсирует. Это я вам гарантирую, - заметил губернатор. В числе просьб от градоначальника и помочь с подъездными путями в тех местах, где льготники уже получили земельные участки и еще только получат, речь идет о Новгородском и Шимском районах.

Новая площадка под строительство, уверен глава региона, куда больше подойдет и самим льготникам, и властям. От города всего 30 километров, рядом трасса, есть возможность подвести газ и другие коммуникации. Обсудили сегодня на встрече и жалобы, поступившие от горожан на портал «Вечевой колокол». В их числе – вопрос по клубу «Сода», он сменил название, но по-прежнему мешает спать жителям Псковской слободы. Сейчас, по словам Юрия Бобрышева, им вплотную занимается прокуратура. По-прежнему возможность переезда грозит школе искусств имени Кабалевского, что в Деревяницах. Но менять прописку не готовы ни воспитанники, ни родители, а значит нужно найти решение, которое устроит всех. Андрей Никитин обещал подключить руководителей профильных региональных министерств и совместными усилиями найти выход из ситуации.





