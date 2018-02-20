



В Великом Новгороде на базе средней школы №2 прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями»



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Около сорока новгородцев, родителей будущих выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, а также руководителей школ и гимназий областного центра решили проверить свои знания по русскому языку.

Процедура проведения госэкзамена для взрослых была предельно прозрачной и такой же строгой, как на ЕГЭ. Экзаменующиеся прошли проверку представителей правоохранительных органов металлоискателем, при себе не имели гаджетов, шпаргалок, а только паспорт и черную гелевую ручку.

Результаты ЕГЭ для взрослых будут известны уже сегодня. Ну а в марте в этих же стенах свои знания по русскому языку, математике и обществознанию проверят те выпускники, которые решили сдать ЕГЭ досрочно.



