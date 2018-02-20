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НОВОСТИ | Происшествия


В Сольцах в результате пожара погибла девочка, многодетная семья осталась без крова
Ирина Демендеева
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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели одиннадцатилетней девочки. Трагедия произошла минувшим вечером в Сольцах, в результате пожара в одном из частных жилых домов.
Такие пожары для Сольцов – редкость. Это касается и времени возгорания (сообщение поступило в 17.44), и семьи (в 20м доме по улице Дружбы жили благополучные родители с тремя детьми). Папа – предприниматель, мама медицинский работник. В этот злосчастный вечер они были еще на работе.
К приезду пожарных уже стало известно - в доме осталась 11-летняя девочка. Ее старший брат успел выскочить из огня и позвать на помощь. Благодаря помощи соседей, удалось спасти младшую 7-летнюю девочку. Ее старшая сестра, к сожалению, погибла. Ее тело удалось обнаружить практически сразу.
Старшего мальчика с ожогами и рваной раной доставили в центральную районную больницу Сольцов. На месте сейчас продолжают работать следователи и спасатели. Пока среди основных версий трагедии - неисправность печного отопления. В результате пожара дом практически полностью сгорел. Поэтому нынешнюю ночь погорельцы провели в гостинице. Место и питание им предоставили местные власти.
В Сольцах также объявлен сбор гуманитарной помощи для семьи, и жители города уже начали приносить вещи. Кинули клич и среди местных бизнесменов. Желающие могут помочь семье финансами и предметами первой необходимости.

20.02.2018 17:39 











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