



Финны готовы инвестировать в новгородские рыбные хозяйства



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В Великом Новгороде были озвучены перспективы сотрудничества между нашей областью и Финляндией. Круглый стол прошел в рамках визита бизнес-делегации из страны озер. К слову, развитие аквакультуры и стало главной темой обсуждения. Финны готовы инвестировать в новгородские рыбные хозяйства, и один пример уже есть.

По соглашению, общий объем инвестиций может составить до 3-х миллиардов рублей. Производство будет ориентировано как на крупные поставки на внутренний рынок, так и на экспорт продукции, например, в страны Азии. Подобные проекты с участием финнов уже работают в Карелии и Ленинградской области. Среди особенностей производства эксперты выделяют не только экологически чистую продукцию как результат, но и уникальный цикл так называемого замкнутого водоснабжения, при котором тщательно контролируется среда и обеспечиваются оптимальные условия для роста рыбы.

Впрочем, новгородцам есть чему поучиться у финнов не только по части разведения рыбы, но и в развитии городской среды и управления в ЖКХ. Не случайно Андрей Никитин заговорил об обмене опытом между муниципалитетами Финляндии и районами нашей области.



