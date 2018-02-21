



В областной филармонии открылся форум серебряных добровольцев «Новые традиции»



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В Великий Новгород приехали волонтёры, социальные работники, психологи, культработники и члены ветеранских клубов со всей области. Они собрались, чтобы обсудить: чего же не хватает сегодня всем тем, кто нуждается в помощи, особенно людям пожилого возраста.

По мнению активистов, пенсионерам нужны клубы по интересам, социальная помощь в виде трудовых десантов и, конечно, финансовая поддержка.

Огромное внимание добровольческому движению уделяют в Старой Руссе. В городе создан Молодежный Совет, в который входят студенты, школьники, рабочая молодежь. Вместе они проводят акции по уборке мусора, организуют культурные мероприятия, помогают приюту для бездомных животных, и адресно пожилым людям - с ремонтом, колкой дров, огородом. В день Победы устраивают для них праздничные концерты с выездом на дом.

Каждый волонтер поделился своими идеями по улучшению качества жизни для пожилых людей. Одним из важных решений было открытие в районах области Центров по работе с пенсионерами. Там люди преклонного возраста смогут получать любую помощь - от юридической консультации до обучения народным промыслам.



