Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Руководство региональной налоговой службы провело встречу с представителями правоохранительных органов, чиновниками и предпринимателями
Фото  Видео репортаж Видео
Досудебное урегулирование налоговых споров, достоверность сведений в едином госреестре юридических лиц и возможности интернет-сервисов стали основными вопросами публичного обсуждения результатов правоприменительной практики региональной налоговой службы. Подобная совместная встреча руководства ведомства, представителей правоохранительных органов, чиновников и предпринимателей прошла уже во второй раз. Главная её цель – рассказать бизнесу об изменениях в налоговом законодательстве, разъяснить типовые нарушения, которые встречаются на практике, обсудить проблемные вопросы.
Результатами взаимного диалога налоговой службы с бизнес-сообществом стало снижение выездных налоговых проверок. Но в тоже время, они стали и более результативными, подчеркнули в ведомстве. В 2016 году прошло 96 таких проверок, в 17-м – уже 61. При этом сумма доначисленных налогов в бюджет выросла с пятисот до восьмисот миллионов рублей.
В настоящее время, как было отмечено на встрече, контрольная работа налоговых органов смещается на информирование предпринимателей о возможных рисках и стимулирование добровольного их отказа от применения незаконных схем ухода от налогов.
21.02.2018 18:01 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .