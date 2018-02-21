



Руководство региональной налоговой службы провело встречу с представителями правоохранительных органов, чиновниками и предпринимателями



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Досудебное урегулирование налоговых споров, достоверность сведений в едином госреестре юридических лиц и возможности интернет-сервисов стали основными вопросами публичного обсуждения результатов правоприменительной практики региональной налоговой службы. Подобная совместная встреча руководства ведомства, представителей правоохранительных органов, чиновников и предпринимателей прошла уже во второй раз. Главная её цель – рассказать бизнесу об изменениях в налоговом законодательстве, разъяснить типовые нарушения, которые встречаются на практике, обсудить проблемные вопросы.

Результатами взаимного диалога налоговой службы с бизнес-сообществом стало снижение выездных налоговых проверок. Но в тоже время, они стали и более результативными, подчеркнули в ведомстве. В 2016 году прошло 96 таких проверок, в 17-м – уже 61. При этом сумма доначисленных налогов в бюджет выросла с пятисот до восьмисот миллионов рублей.

В настоящее время, как было отмечено на встрече, контрольная работа налоговых органов смещается на информирование предпринимателей о возможных рисках и стимулирование добровольного их отказа от применения незаконных схем ухода от налогов.



