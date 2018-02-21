



В правительстве области прошло совещание, посвященное экономическому развитию и налоговому потенциалу Новгородской области Анжелика Королева



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«Ветер дует в наши паруса» – приободрил коллег губернатор, открывая совещание, посвященное экономическому развитию и налоговому потенциалу Новгородской области.

В общем, есть все предпосылки для развития, включая компетентных специалистов, учебные заведения, выпускающие кадры для промышленности. И, само собой, планы, подготовленные экономическим блоком регионального правительства.

Кроме того, в регионе появятся территории опережающего социально-экономического развития в моногородах: сначала в Окуловском и Чудовском районах, затем в Парфино и Боровичах. А также особая экономическая зона (промышленно-логистическая), площадки для которой определили в Новгородском районе и областном центре. Новых инвесторов будем искать не только среди крупных зарубежных, но и среди отечественных компаний, обратив особое внимание на Сибирь, Дальний Восток и Урал.

В Новгородской области откроется Центр молодежного инновационного творчества, приступит к работе Фонд развития креативной экономики (призванный поддержать IT-инициативы и арт-направления). Продолжится работа по вовлечению в оборот объектов культурного наследия, по проекту «Новгородская усадьба», предусматривающему передачу частному инвестору имущества буквально за рубль, с наложением обязательств восстановить и сохранить усадьбу. В хорошие руки готовы перейти 3 объекта в Окуловском и один в Батецком районе. Среди приоритетов развития экономики по-прежнему значится туризм, к слову, в этом году, в Великом Новгороде пройдет финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» по одноименной компетенции. Увеличению налоговых поступлений среди прочего должна поспособствовать легализация неформальной занятости (из-за серых зарплат бюджет недополучает до миллиарда рублей налогов). И это, только основные тезисы основного доклада, которому регламент определил ни много ни мало 25 минут.



