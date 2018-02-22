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В Демянске отметили 75-летие со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Юрий Левиков
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В центре культуры и досуга «Селигер» - аншлаг. Сначала в холле гости осматривают выставку находок поисковиков, спустя несколько минут в зале начинается торжественная часть.
Демянск был захвачен в сентябре 1941-го, освободить райцентр удалось лишь спустя полтора года. Именно здесь, под Демянском, развернулись события, как говорили во время торжеств, мирового масштаба. Впервые в истории непобедимая, казалось бы, армия фашистов была окружена. Потери красноармейцев тоже оказались велики, потому неудивительно, что до сих пор в этих местах продолжается подъем останков погибших. В сложнейших условиях войны советские солдаты и офицеры проявляли истинный героизм.
В зале присутствовали родственники сразу нескольких летчиков Героев Советского Союза, сражавшихся в небе под Демянском. Приехал сын легендарного «настоящего человека» Алексея Маресьева Виктор Алексеевич. Во время своего выступления он отметил, что и сегодня есть место подвигу, его инициативой, озвученной со сцены, многие заинтересовались.
В этот день отдавали долг памяти тем, кто не вернулся с войны, и не раз благодарили ветеранов за то, что отстояли нашу землю.
О том, как советские бойцы выбивали фашистов с Демянской земли, постарались рассказать реконструкторы во время первого военно-исторического фестиваля «Демянский плацдарм».
На интерактивных площадках показывали технику военного времени и находки поисковых отрядов. Были здесь и самые главные из них – крошечные записки из смертных медальонов, найденные в демянских лесах.
И вот сама реконструкция. Короткий бой, и победа советских солдат и ощущение причастности к этому событию. Это не просто рассказ в книге, это – погружение в историю. Более того, организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным, а при определенной поддержке еще и более масштабным.


22.02.2018 15:40 











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