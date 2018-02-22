



В многоквартирном доме на улице Знаменской Великого Новгорода произошел пожар Ирина Демендеева



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Жителям этого дома по улице Знаменской можно сказать «повезло», они вовремя заметили пожар. В результате, нынешней ночью сгорела всего одна квартира. Но от электричества и газа, естественно, отключили все здание.

Среди основных версий пожара сейчас рассматривается неосторожное обращение с огнем - курение. Однако, жители не исключают, что причиной возгорание стало замыкание электропроводки. Искрила она давно, вот только ремонтировать ее никто не хотел. Многочисленные письма в администрацию и прокуратуру с просьбами признать дом аварийным не принесли результата. Хотя часть кровли рухнула еще в 2015 году. Сейчас в квартире Лазаревых провалился потолок. Как пережить морозы в таких условиях, семья не представляет.

На месте работают аварийная и газовая службы, с инспекцией также приехали специалисты Городского хозяйства. Именно они обслуживают дом, пока его не возьмет какая-либо управляющая компания. А управляющие компании не торопятся выходить на конкурс. Следить за памятником архитектуры 18 века, находящимся в предаварийном состоянии, конечно, экономически невыгодно. Тем более, что живут здесь всего 8 семей. Именно поэтому люди и боятся, что их бросят один на один с проблемами.

Сейчас жители этого дома «бьют во все колокола». Находиться во влажных квартирах без тепла и света людям, большинство из которых пенсионеры, конечно, трудно. Сегодня они планируют идти в городскую администрацию с просьбой предоставить им жилье хотя бы на время морозов, которые прогнозируют на ближайшие дни.



