Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Из-за аварии на теплотрассе несколько тысяч жителей Боровичей остались без отопления
Фото  Видео репортаж Видео
Несколько тысяч жителей Боровичей сегодня остались без отопления. Причиной ЧП стала авария на теплотрассе, проходящей по одной из центральных улиц города. Сообщение о неполадках на теплоносителе поступило в ТК "Новгородская" около шести часов утра. Проблему обнаружили после обследования сетей - на одной из задвижек трубопровода пострадала прокладка, из-за чего началась утечка. Чтобы привести систему в порядок, специалисты были вынуждены перекрыть подачу отопления в 22 многоквартирных дома, где живут три с половиной тысячи человек. Пока шли восстановительные работы, на месте происшествия дежурили три бригады ТК «Новгородская», а также оперативная группа МЧС. Подачу тепла удалось возобновить к 16-ти часам.
Помимо жилого сектора в зоне отключения оказались два детских сада и школа. Дошколят родители забрали сразу после обеда. До этого времени здание еще не успело остыть. Школьников ЧП не затронуло вовсе - занятия сегодня закончились раньше обычного.
22.02.2018 20:39 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .