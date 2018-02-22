



Из-за аварии на теплотрассе несколько тысяч жителей Боровичей остались без отопления



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Несколько тысяч жителей Боровичей сегодня остались без отопления. Причиной ЧП стала авария на теплотрассе, проходящей по одной из центральных улиц города. Сообщение о неполадках на теплоносителе поступило в ТК "Новгородская" около шести часов утра. Проблему обнаружили после обследования сетей - на одной из задвижек трубопровода пострадала прокладка, из-за чего началась утечка. Чтобы привести систему в порядок, специалисты были вынуждены перекрыть подачу отопления в 22 многоквартирных дома, где живут три с половиной тысячи человек. Пока шли восстановительные работы, на месте происшествия дежурили три бригады ТК «Новгородская», а также оперативная группа МЧС. Подачу тепла удалось возобновить к 16-ти часам.

Помимо жилого сектора в зоне отключения оказались два детских сада и школа. Дошколят родители забрали сразу после обеда. До этого времени здание еще не успело остыть. Школьников ЧП не затронуло вовсе - занятия сегодня закончились раньше обычного.



