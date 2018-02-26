



В День Защитника Отечества российское Военно-историческое общество открыло в центре «Мармелад» выставку «Война и мифы» Елена Пилосова



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В день Защитника Отечества российское военно-историческое общество открыло в центре «Мармелад» выставку «Война и мифы». Современные технологии, интерактивный формат экспозиций позволяет новгородцам познакомиться с фото-видеоматериалами, документами и находками военного времени, наглядно опровергающими домыслы о Великой Отечественной войне, которые регулярно появляются от псевдоисториков.

«История про 28 панфиловцев была настолько плохо состряпана, что… этот эпизод выпал из разряда героических деяний», - такие слова писателя Виктора Суворова, как его еще называют «перебежчик Резун», предваряют экспозицию о героизме 28 защитников Москвы. На самом деле – миф. И только один из многих, накопившихся о Великой Отечественной войне за последние три десятилетия. Развеять их и было главной задачей создателей выставки.

Благодаря современным технологиям мы не просто наблюдаем, а как будто переносимся на позиции Панфиловской дивизии, красноармейцы которой своим духом и телом остановили дикую лавину огня и стали.

С помощью фото-видео документов, современных выставочных технологий шесть тематических залов рассказывают о мужестве, героизме, подвиге солдат и офицеров, их бесстрашии и любви к Родине. Здесь и восстановленное оружие тех лет, ящики с боеприпасами, подлинные архивные материалы, интерактивные карты, голограммы известных героев и полководцев.

Экспозиция, действительно, уникальна. В этом зале мы попадаем внутрь бомбардировщика полковника Преображенского, который вместе со своими летчиками в августе 41-го года бомбил Берлин. Как это происходило на самом деле, мы можем увидеть сейчас.

Здесь и история подготовки к бомбардировке, и сам полет, и авиаудар. Фашисты его не ждали, и наши летчики сбрасывали бомбы на хорошо освещенный город. «Мое место – Берлин! Задачу выполнили, возвращаемся на базу!». С такими словами все экипажи после семичасового полета вернулись без потерь на аэродром.

Чтобы молодое поколение ощутило гордость за свою страну и создана выставка «Война и мифы». «Если и сейчас будет такое поколение, то никакой враг не сможет одолеть нас» подчеркнули создатели экспозиции.

После своего открытия в Москве, выставка «Война и мифы» уже побывала в нескольких российских городах. Чтобы познакомиться с ней, у новгородцев есть ровно месяц. Для всех желающих работает экспозиция совершенно бесплатно.





