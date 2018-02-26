



День Защитника Отечества в Великом Новгороде отметили масштабно



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23 февраля площадь Победы-Софийская больше напоминала войсковую часть - на ней выстроилась техника Министерства обороны, регионального отделения ДОСААФ, областного управления МЧС и других профильных ведомств. Были представлены образцы вооружений, которые уже можно назвать историей и те, что и сейчас представляют мощь российской армии.

Особый восторг они вызвали у ребятни – всё это можно было трогать и даже разбирать. По случаю праздника работала и полевая кухня, а обычная гречневая каша на морозе шла на «ура». Одним из самых зрелищных моментов стало выступление бойцов разведывательного взвода, которые показали навыки владения оружием и приемы рукопашного боя.

А еще 23 февраля на площади работал настоящий призывной пункт, в котором можно было записаться в ряды российской армии. А те, кто еще не достиг призывного возраста, в этот день вступили в ряды Юнармии. Более двухсот мальчишек и девчонок пополнили ряды детско-юношеского движения, цель которого - патриотическое воспитание молодого поколения.

А студенты–спасатели технологического колледжа отметили День защитника Отечества ярким флеш-мобом. Встав в стройные ряды, юноши и девушки исполнили песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». Своей акцией студенты не только решили поздравить новгородцев, но и привлечь молодежь к изучению истории страны и популяризации военно-патриотического движения. Всего в ней приняли участие более 70-ти будущих спасателей. Стоит отметить, что волнение не помешало, и ребята по-военному четко провели свое выступление.



