



Юные новгородские хоккеисты и фигуристы поздравили наших олимпийских чемпионов Анастасия Тэммо



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Победа российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане стала поистине общенациональным праздником. Великий Новгород не остался в стороне. Акции начались минувшим днем и продолжились сегодня.

После эмоций в соцсетях и публикаций кадров исторического матча, новгородцы перешли к решительным действиям. В группе «ЧП53» был брошен клич организовать по поводу победы автопробег, что и случилось в тот же вечер. Под знаменитую песню «Великолепная пятерка и вратарь» по улицам Великого Новгорода проехала колонна из 25 машин, украшенная российскими флагами.

К тому времени новгородские спортсмены уже придумали свой подарок победителям. Сегодня в Ледовом дворце был организован флешмоб, посвященный нашим чемпионам.

К хоккеистам из команды «Йети» присоединились фигуристы, вдохновленные ошеломительным успехом Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Каждый новгородский спортсмен благодарил их за вдохновение. И свой сегодняшний выход на лед посвятил их тернистому пути.

В конце воспитанники спортивной школы «Спортиндустрия» выстроились в огромное сердце, послав свой привет нынешним чемпионам и тем, кто ими только собирается стать.



