



Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области подвело итоги работы за прошлый год



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Специалисты УФАС провели 40 проверок, посвященных тому, как хозяйствующие субъекты, органы государственной власти и местного самоуправления соблюдали требования антимонопольного законодательства, а также законов о контрактной системе и о торговле. Среди особенностей прошедшего года руководство управления отметило плодотворное сотрудничество с прокуратурой. Его результатом стало нашумевшее дело о картельном сговоре на торгах по выполнению работ, связанных с монтажом аппаратно-программного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Дела, напомним, были возбуждены по двум статьям Федерального Закона «О защите конкуренции», в отношении агентства развития Новгородской области и еще двух ответчиков.

Всего за прошедший год региональное управление ФАС возбудило и рассмотрело 19 дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Еще 15 касались нарушений Закона «О рекламе». Выявлено 105 закупок с нарушениями. Наиболее проблемной отраслью остается дорожная.

Добавим, что рублем наказали 207 правонарушителей. Общая сумма штрафов составила 4 миллиона 800 тысяч рублей. Миллион восемьсот из них взыскано в областной и местный бюджеты.



