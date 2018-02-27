



Третий открытый вокальный конкурс «Детский голос в Великом Новгороде» начался с прослушиваний Анжелика Королева



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Концерт обещает затянуться надолго. В актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества имени Лёни Голикова проходит первый тур прослушиваний Третьего открытого вокального конкурса «Детский голос в Великом Новгороде», а заявок от юных вокалистов, в возрасте от 6-ти до 16-ти лет поступило ни много ни мало – 89.

Из всех желающих жюри (в его составе известные новгородские солисты и педагоги по вокалу) для начала отберет 50 человек. Все они будут претендентами на приз зрительских симпатий, который присуждается по итогам интернет-голосования. Профессионалы, в свою очередь, отсеют еще половину, 25 оставшихся и станут лауреатами конкурса, порадовав новгородцев выступлениями на гала-концерте. После того, как ими займутся специалисты. Победителями же окажутся считанные единицы – по одному в каждой возрастной категории, самый лучший получит еще и гран-при. Кстати, победа, да и участие, в конкурсе «Детский голос в Великом Новгороде» (среди прочего, включая подарки от спонсоров) дает вокалистам и возможность «карьерного взлета».

Ну а пока придется потрудиться, причем весьма напряженно. Сроки на то, чтобы проявить себя - довольно сжатые. Гала-концерт запланирован уже на 31 марта.



