



Великий Новгород с рабочим визитом посетил заместитель Главы МЧС России Олег Баженов Максим Петров



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«Борт должен работать на регион» – заявил сегодня заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Олег Баженов во время рабочего визита в Великий Новгород. Речь шла о вертолете новгородских спасателей. И хотя сегодня машина находится на плановом техническом осмотре в Петербурге, на взлетной площадке высокий чиновник побывал. Раньше новгородскому летному составу приходилось нести дежурство в этом небольшом и тесном здании. Но сегодня замминистра показали новые помещения. Ведомственное здание в Кречевицах отремонтировали на средства областного бюджета. Теперь здесь созданы все условия и для отдыха, и для несения службы.

Все еще негативно окрашивает статистику проходящая через Новгородскую область трасса М-10, число ДТП на нашем участке велико. А к концу 2018-го планируется запустить еще и скоростную М-11. Места для вертолетных площадок вдоль нее уже присматривают сейчас. Кроме того, новгородский вертолет Ка-32 будут интенсивнее использовать для разведки и предупреждения паводков и пожаров.

Заместитель министра вместе с губернатором посетили также Центр обработки вызовов 112, который тоже расположен в Кречевицах. В полную силу служба заработала только с 27 декабря прошлого года. Как рассказали сегодня операторы, практически 70 процентов звонков оказываются ложными. Однако, Центр для того и создавался, чтобы стать фильтром и до экстренных служб доходили те обращения, где люди действительно ждут помощи.

Также Олег Баженов провел смотр личного состава новгородской аэромобильной группировки и проверил готовность регионального управления МЧС к периоду паводка. Комиссия по чрезвычайным ситуациям прошла на площадке у академического театра драмы.

Проверка готовности для сотрудников МЧС сейчас дело обычное. Впереди весна, а это - пора стихийных бедствий, лесных пожаров и паводков. Во время построения заместитель министра Олег Баженов познакомился лично с командой новгородской аэромобильной группировки. Сотрудники ГИМС рассказали об обстановке на воде, медики похвастались новым оборудованием, а спасатели вспомнили, как летом ликвидировали последствия ЧС в Любытинском районе. В той операции был задействован и Вячеслав Мариничев. Сегодня он досрочно получил звание капитана внутренней службы.

Коллективом представители министерства остались довольны, как и техникой аэромобильной группировки. Пожарные автомобили, катера, гусеничный транспорт, а теперь еще и вертолет позволят спасателям добраться до самых труднодоступных уголков в регионе. Посмотрел Олег Баженов и как живут сотрудники ведомства вдали от дома: штаб, медицинский пункт, комната психолога, столовая и даже баня. Такой лагерь для бойцов МЧС порой на долгое время становится домом. К весне аэромобильная группировка готова, а вот какие сюрпризы готовит для группировки весна, обсуждали уже на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным прогнозам весной в зоне паводка могут оказаться 12 населенных пунктов в 6-ти районах области. Это более тысячи жилых домов, и около двух тысяч людей. Муниципальным чиновникам рекомендовано до середины марта рассказать жителям о правилах поведения в опасный период, о порядке эвакуации, о местах временного размещения. Официальный же прогноз на весенний паводок метеорологи озвучат 12 марта.





