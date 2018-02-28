



Новгородские школьники принимают активное участие во Всероссийском литературном конкурсе «Живая классика» Аэлита Тошкина



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В России в седьмой раз стартовал конкурс юных чтецов «Живая классика». Крупнейший литературный смотр проводится под патронатом Министерств образования и культуры и при поддержке президентского гранта. Среди тех, кто борется в эти дни за звание самого лучшего чтеца страны - и две тысячи новгородских школьников и гимназистов.

Февраль для учеников школы №13 традиционно посвящен русскому языку и литературе. В этом месяце кабинет литературы превращается в гостиную, в которой школьники с учителями обсуждают литературные новинки, встречаются с писателями и выступают со своими первыми литературными опытами. Сегодня главные хозяева литературной гостиной - 7 школьников. Они борются за звание «Лучшего чтеца России» и мечтают в июне выступить на Красной площади в Москве в суперфинале «Живой классики». Восьмиклассница Лилия Демендеева, пронзительно читающая отрывок из повести Виталия Закруткина «Матерь человеческая» о горе русской женщины потерявшей в войне самых близких людей — одна из них.

Год назад в стенах родной школы так же пронзительно читала военную прозу Василя Быкова семиклассница Екатерина Башкова. Она, став лучшей на региональном этапе «Живой классики», участвовала в финале в детском Центре «Артек». Этот успех только подтвердил уверенность Екатерины в том, что нужно ходить в библиотеки и читать книги вне школьной программы.

7 лет назад проведение в России литературного конкурса среди подростков «Живая классика» инициировала учитель русского языка и литературы из Москвы Марина Смирнова. Поклонница творчества Андрея Битова, лично знакомая с Людмилой Петрушевской, Белой Ахмадулиной однажды задумалась, а почему среди участников литературных вечеров почти нет подростков. Вот так и возник этот литературный конкурс, в котором уже приняли участие более 10 миллионов российских детей.

По словам организатора «Живой классики», популяризация чтения книг среди подростков дает свои результаты. С каждым годом издательства повышают тиражи детской литературы, а это говорит о том, что на нее растет спрос. Ну а станут ли новгородцы лучшими чтецами России, узнаем уже в июне, когда состоится суперфинал.



