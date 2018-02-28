



В День выборов Президента жители нашей области определят список общественных территорий для благоустройства Елена Пилосова



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18 марта, в День выборов Президента, жители Новгородской области смогут определиться и с общественными территориями для благоустройства.

Если в 2017-м новгородцы выбирали три общественных территории для благоустройства – парк Юности, Луговой, сквер на Коровникова, интернет голосованием, то с этого года постановлением российского правительства определен уже иной порядок отбора мест для благоустройства. Теперь это рейтинговое голосование и пройдет оно одновременно с выборами Президента страны 18 марта. Например, во Дворце творчества имени Лени Голикова в отдельном помещении на участке 1137 новгородцы смогут отдать свой голос за кандидата на пост будущего главы государства, в холле напротив - выбрать 3 общественные территории для благоустройства.

Рейтинговое голосование будет соответствовать всем правилам выборной процедуры. Хотя свои особенности здесь есть. Голосовать могут новгородцы, начиная с 14 лет и на любом участке, вне зависимости от места регистрации. Главное - иметь на руках паспорт. Но, что немаловажно, для признания бюллетеня действительным, необходимо выбрать не более трех территорий, одну или две тоже можно. Нет ни одной отметки или более трех – голос уже не засчитается.

Те горожане, кто не успел изучить дизайн-проекты в газете Новгород от 22 февраля, смогут познакомиться с ними непосредственно перед голосованием. Их разместят на стенде. Всего отобрано 10 общественных территорий. Парки Юности и Луговой, сквер на Коровникова – как переходящие объекты с прошлого года. Набережные Александра Невского, Софийская, улица Ильина считаются наиболее исторически значимыми местами города. Есть в списке и небольшие скверы.

Как подчеркнул главный архитектор Великого Новгорода Евгений Жилин, после 1 марта в прессе опубликуют еще и детальный проект каждой территории. Для голосования же разработали наиболее удобный вариант.

Стоит отметить, что такое рейтинговое голосование пройдет впервые и станет пока единственным. То есть, горожанам предстоит определиться с территориями для благоустройства в этом году и расставить приоритеты на следующий период. Ведь федеральный проект по формированию комфортной городской среды, по которому регионам и выделяются средства, рассчитан до 2022 года.





