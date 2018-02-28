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Депутаты Новгородской областной думы одобрили поправки в областной бюджет
Анастасия Тэммо
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На очередном заседании областной думы была согласована дата ежегодного отчета губернатора. Она назначена на 14 марта. Ну а большая часть повестки дня была посвящена поправкам в бюджет.
За счет поступлений федеральных средств (это 321 миллион рублей) увеличен объем доходов областного бюджета. Их направят на обеспечение льготников лекарствами, приобретение медицинского оборудования, на ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, обучение пенсионеров и укрепление базы социальных учреждений. Кроме этого, - сообщил заместитель председателя Новгородского правительства Евгений Богданов, - станет меньше позиций в так называемом листе ожидания. Расходная часть сократится на 300 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря сумме, которая сложилась к началу года из остатков средств областного бюджета.
Таким образом, около 40 миллионов рублей планируется направить на мероприятия по водоснабжению и водоотведению в населенных пунктах, 59 миллионов пойдут на возмещение недополученных доходов перевозчиков автомобильным и железнодорожным транспортом, 16 миллионов – на реализацию проекта «Бережливая поликлиника». Кроме этого, за счет неиспользованных в прошлом году средств на 211 миллионов рублей увеличены ассигнования регионального дорожного фонда. Кстати, к рассматриваемому проекту закона о бюджете депутаты внесли свои поправки, одна из которых также касалась дорожной темы. Субсидии, связанные с развитием сельских территорий и развитием туризма, Николай Верига предложил направить на строительство дорог в Крестецком и Шимском районах, а также на реконструкцию автодороги Великий Новгород - Хутынь. В свою очередь, поправка Ольги Борисовой касалась выделения денег (одного миллиона рублей) на проведение противоаварийных работ на старорусской водонапорной башне.
Кроме этого, депутаты во втором чтении рассмотрели законопроект, связанный с ограничениями в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также, смогли задать вопросы уполномоченному по правам человека в Новгородской области.
28.02.2018 18:55 











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