



На сцене Новгородской областной филармонии открылся 49-ый фестиваль «Русская музыка» Лилия Кудряшова



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На сцене Новгородской областной филармонии открылся 49-ый фестиваль «Русская музыка». Ежегодно это культурное событие собирает в Великом Новгороде ведущие коллективы страны. Не стал исключением и этот год. В течение марта состоятся восемь концертов лучших мастеров. А открылся фестиваль выступлением Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени В.И.Сафонова.

Мороз не стал помехой аншлагу в зале филармонии: многие новгородцы ждут этого события целый год, заранее покупая билеты на концерты фестиваля «Русская музыка».

А пока публика занимала места в зрительном зале, мы беседовали с главным дирижером Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской филармонии. Коллектив – один из старейших в нашей стране: 123 года существования – это не просто долгая история, это - победы, знаменитые музыканты, богатейший репертуар.

Программа фестиваля составлена очень интересно: следом за нынешним – снова концерт симфонического оркестра, но на этот раз сводного. Наш камерный и псковский симфонический порадуют публику премьерой. Новгородцы услышат оперу «Ольга Российская», написанную композитором Евгением Петровым специально для псковского коллектива. Будет в программе фестиваля и балет, что вообще для нашего города большая редкость.

Насыщенность и качество афиши, как всегда, оценят любители не только классики, но и современной музыки. Напомним, что завершится фестиваль 31-го марта, все подробности о концертах – на сайте филармонии.



