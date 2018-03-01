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Депутаты городской думы на заседании обсудили 28 вопросов
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Во время дискуссии о бюджете областного центра ожидаемо прозвучал вопрос об уборке города. Представитель фракции «Яблоко» Илья Довгий поинтересовался, расплатился ли город с коммунальщиками, которые, напомним, заявляют, что не в состоянии убирать областной центр должным образом из-за проблем с финансированием. Ответ держала вице-мэр Екатерина Красновидова. Она пояснила, что сложности с выплатами по контрактам действительно, были, но в прошлом году. Сейчас бюджет финансирует САХ регулярно, всего на уборку города в 18ом году заложено больше двухсот тридцати миллионов рублей. Рассмотрели сегодня депутаты и вопросы в разделе разное. Один из них - отчет о работе за прошлый год руководителя городской полиции. У него же спросили и про закрытие стационарных постов на въездах в город со стороны Москвы и Санкт-Петербурга.
Руководитель Управления МВД России по Великому Новгороду Сергей Максимов напомнил, что вопрос о ликвидации постов уже поднимался 4 года назад, но тогда их удалось отстоять. Еще один вопрос - обсуждение проекта изменения принципа территориальности при записи в первые классы. Чтобы избежать ажиотажа, чиновники от образования предлагают определить в качестве приоритета - близость к школе. В числе хороших новостей, которые сегодня прозвучали на думе, - строительство парковки возле областной больницы. Договоренность с руководством лечебного учреждения есть, с деньгами обещает помочь область, дело за проектом.

01.03.2018 17:23 











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