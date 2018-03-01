



Великий Новгород принял первый Всероссийский фестиваль технологий виртуальной и дополненной реальностей Максим Петров



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В гуманитарном институте НовГУ прошел, если говорить на профессиональном языке, хакатон, то есть форум для разработчиков инновационных технологий. Работали программисты над развитием туристических продуктов.

Прогуляться по Кремлю в компании Александра Невского или Ярослава Мудрого - совсем скоро такая возможность будет доступна для всех. Воспитанники новгородского «Кванториума» представили на фестивале технологий мобильное приложение дополненной реальности. С его помощью получить полезную информацию о той или иной достопримечательности детинца, можно будет, просто наведя на неё камеру телефона. А выбрав одного из пяти предложенных исторических персонажей, вы получите его в качестве экскурсовода, разумеется, на экране.

На первый Всероссийский фестиваль технологий в Великий Новгород приехали 140 ребят из 28-ми регионов страны с целью выявить лучших и сделать древний город еще привлекательнее для гостей. По заданию команды должны создать мобильные приложения виртуальной или дополненной реальностей, раскрывающие потенциал исторических мест города. На выбор конкурсантам были предложены Кремль, Ярославово Дворище и Антониев монастырь. Лучшие программы, созданные молодыми учеными будут доступны бесплатно в интернет-магазинах.

На открытии фестиваля участников приветствовали губернатор Андрей Никитин и генеральный директор фонда новых форм развития образования Марина Ракова, с которыми конкурсанты с удовольствием пообщались. Говорили о многом: смогут ли кванториумы в будущем заменить школы, когда появится научное издание о работе молодых ученых, новгородцев же интересовало, почему для первого всероссийского фестиваля технологий выбор пал на наш город.

В Новгороде фестиваль продлится два дня, после чего результаты конкурсных работ будут представлены на выставке в Москве. Победителей определят четвертого марта, лучшая команда получит путевки на отдых в лагерь Артек, но главный приз для молодых ученых – это возможность быть замеченными. Финал фестиваля соберет ведущих производителей инновационных устройств как отечественного, так и зарубежного рынков.



