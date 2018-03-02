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В Великом Новгороде открылся первый в России частный музей кино
Анжелика Королева
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Директор, он же хозяин музея Валерий Рубцов «в теме» довольно давно, и сам кинолюбитель, причем с 80-ых годов прошлого века. Хотя целенаправленно собирать кинотехнику и сопутствующие экспонаты начал всего лет 6 с половиной назад, сумев накопить за это время сотни кинокамер, проекторов, монтажных столов, афиш, фотографий и прочих предметов по истории кинематографа.
В общем, первый в России частный Киномузей появился не сегодня, но до сих пор, не имея собственного помещения, кочевал по Новгородской области в виде временных экспозиций, запомнившись, в том числе, и проектом «Галерея времени», отработавшем в стене Новгородского Кремля четыре туристических сезона. Осенью прошлого года коллекционер, наконец, нашел и арендовал под музей дом своей мечты - историческое здание 19-го века, известное как «Дом мещанки Бутузовой», где и разместил, не всю, конечно, лишь малую часть коллекции. Для посетителей пока открыт только первый из двух этажей, посвященный истории кино первой половины 20-го века.
Предвестники кинопроекторов - волшебные фонари (изобретенные к, слову, еще в 17-ом веке); стереоскоп (оптический прибор для просмотра объемных изображений, появившийся в первой половине 19-го); крупноформатная камера для студийной съемки на фотоплатисны; инсталляция, в духе наименования экспозиции «Черное и белое Великого Немого» - лишь часть редких экспонатов… первого зала. Второй - уже послереволюционная, а также довоенная и военная эпоха. Киноплакаты, фотографии, и конечно, киноаппаратура: камера, на какую снимала свои пропагандистские шедевры Лене Рифеншталь, монтажный стол советского фронтового оператора, кинопулемет, выпускавшийся для самолетов ВВС США и, без всяких преувеличений, многое, многое другое. Включая довоенную хронику, которую крутят в Красном уголке.
Кстати, подобных мест на всю страну пока всего два: Государственный Музей Кино в Москве, и частный Киномузей в Великом Новгороде. Наш, как уже говорилось, еще не во всей красе. В планах обустройство второго этажа с экспозициями о кинематорграфе второй половины 20-го века и кинозалом.

02.03.2018 16:53 











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