



В Великом Новгороде в школе №36 прошли торжества, посвященные 100-летию системы дополнительного образования России



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В Великом Новгороде в школе №36 имени Гавриила Державина прошли торжества, посвященные 100-летию системы дополнительного образования России. В холле всех приветствовал джаз-банд Парфинской детской школы искусств. А гостей по случаю торжества собралось более пятисот человек - школьников и педагогов из областного центра и всех районов области. Свои творческие достижения на выставке технического творчества показали представители лишь малой части новгородской системы дополнительного образования. Сегодня в нашем регионе работает семьдесят два таких учреждения. В них занимаются более 30 тысяч детей и подростков, которые называют себя техниками, музыкантами, художниками, журналистами, краеведами, туристами и спортсменами.

Так же на выбор будущей профессии школьников Хвойнинского района серьезно влияют и занятия в судомодельном кружке, где дети с удовольствием создают маленькие копии кораблей и получают много полезных навыков. В этом году кружку исполняется 30 лет.

Это большое мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного образования, стало только началом большой программы празднований. В течение всего года в Великом Новгороде и районах области пройдут отчетные концерты, спортивные мероприятия и информационные круглые столы учреждений дополнительного образования.



