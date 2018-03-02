Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде в школе №36 прошли торжества, посвященные 100-летию системы дополнительного образования России
Фото  Видео репортаж Видео
В Великом Новгороде в школе №36 имени Гавриила Державина прошли торжества, посвященные 100-летию системы дополнительного образования России. В холле всех приветствовал джаз-банд Парфинской детской школы искусств. А гостей по случаю торжества собралось более пятисот человек - школьников и педагогов из областного центра и всех районов области. Свои творческие достижения на выставке технического творчества показали представители лишь малой части новгородской системы дополнительного образования. Сегодня в нашем регионе работает семьдесят два таких учреждения. В них занимаются более 30 тысяч детей и подростков, которые называют себя техниками, музыкантами, художниками, журналистами, краеведами, туристами и спортсменами.
Так же на выбор будущей профессии школьников Хвойнинского района серьезно влияют и занятия в судомодельном кружке, где дети с удовольствием создают маленькие копии кораблей и получают много полезных навыков. В этом году кружку исполняется 30 лет.
Это большое мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного образования, стало только началом большой программы празднований. В течение всего года в Великом Новгороде и районах области пройдут отчетные концерты, спортивные мероприятия и информационные круглые столы учреждений дополнительного образования.
02.03.2018 17:04 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .