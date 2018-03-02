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Управление Новгородской ГИБДД провело очередной «День государственных услуг»
Лилия Кудряшова
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Управление новгородской ГИБДД провело очередной «День государственных услуг» В последние три года такие акции в Госавтоинспекции стараются делать не реже одного раза в два месяца. А в этот раз на помощь пришли еще и волонтеры. Они вместе с сотрудниками вышли на городские улицы, чтобы рассказать водителям о том, как легко и удобно можно поменять права или зарегистрировать автомобиль.
Сначала инструктаж. Мы вместе с волонтерами, а нынче это – студенты техникумов, их 12 человек, внимательно слушаем инспектора: он подробно объясняет ребятам, куда они поедут, раздает листовки с информацией. И уже через 10 минут экипажи готовы к работе на дорогах. Патрульные машины разъезжаются по самым загруженным в час пик городским дорогам. И вот разъяснительная работа началась.
Инспектор тормозит сразу два автомобиля. В беседе выясняется, что водитель одной из них еще не знает, как удобно и выгодно пользоваться порталом Госуслуг, чтобы заменить старые права. Волонтеры подробно объясняют. Второй автомобилист оказался «продвинутым пользователем» портала.
Кстати, если вы сами не можете зарегистрироваться и подать заявление на портале Госуслуг, то вам помогут это сделать в подразделении при оплате госпошлины.

02.03.2018 17:12 











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