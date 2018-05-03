



В поселке Пролетарий сгорел жилой дом



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К счастью никто не пострадал. Пожарные расчеты приехали в течение нескольких минут после звонка. В этот момент строение горело открытым пламенем, из-за сильного ветра был риск распространения огня на соседние дома.

По словам пожарных, шансов спасти дом практически не было. Все внешние и внутренние перекрытия были деревянными. Что же касается причин возгорания, то это могло быть замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем. Эти версии рассматриваются как приоритетные из-за характерного распространения огня внутри жилого помещения. Возможно, свет на происходящее сможет пролить хозяин дома. Сразу после происшествия его приютили родственники, пока мужчина находится в состоянии шока.



