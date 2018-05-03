



За праздничные выходные на территории Новгородской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий



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За праздничные выходные на территории Новгородской области произошло 11-ть дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек погибли и 10 получили травмы. Одно из самых серьезных ДТП случилось 29 апреля в Крестецком районе на трассе М-10. Грузовик «Мерседес» столкнулся со стоящим легковым «Фольксвагеном». От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она попала под фуру «Вольво». В результате три человека, которые находились в авто, погибли. На следующий день водитель «Киа» на автодороге Великий Новгород—Луга насмерть сбил пешехода, который находился на проезжей части, вне пешеходного перехода. Еще одна авария со смертельным исходом произошла первого мая недалеко от села Бронницы Новгородского района. Водитель «Черри» совершил столкновение с движущимся впереди грузовиком. Пассажир легковушки погиб, водитель – в больнице. В этот же день на трассе М-10 в Чудовском районе столкнулись три автомобиля – «Мерседес», «Форд» и «Рейнж Ровер». По данным ГИБДД на встречку выехал «Мерседес». В результате аварии два пассажира «Форда», один из которых трехлетний мальчик, погибли на месте. Водитель этого автомобиля позже скончался в Чудовской ЦРБ. Всего за эти дни автоинспекторами пресечено более 2700 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны 76 пьяных водителей.



