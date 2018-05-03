



В поселке Пролетарий Новгородского района ссора между таксистами спровоцировала стрельбу Олеся Иванова



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На центральной площади около полудня ссора между двумя таксистами закончилась стрельбой. Один из участников конфликта выстрелил другому в голову. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи - возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Что стало причиной конфликта, следователям еще только предстоит выяснить, в числе основных рассматривается профессиональная деятельность, таксисты могли что-то не поделить, например, место на парковке, или возник спор из-за клиента.

Свидетелем стрельбы стал Сергей Чеблаков, он проезжал мимо на велосипеде, услышал выстрел и поначалу, признается мужчина, даже не понял, кто и откуда палит.

Как сразу после конфликта на месте оказались полицейские - не известно, в региональном УМВД ситуацию пока не комментируют. По одной из версий их вызвали свидетели конфликта, по другой машина стражей порядка проезжала мимо центральной площади. В любом случае, именно полицейские обезвредили нападавшего выстрелом в живот, когда тот не отреагировал на просьбу сдать оружие.

Сразу после случившегося участок, где произошло ЧП, был оцеплен, на место происшествия выехали следственные и оперативные группы. Им предстоит исследовать все следы преступления, опросить свидетелей, отработать различные версии, а также выяснить, что это за ружье и было ли оно зарегистрировано. В самом же поселке в случившееся отказываются верить, таксистов знали все, не раз пользовались их услугами и никаких стычек до сих пор не замечали.

Сразу после случившегося потерпевший с ранением в голову был доставлен в областную клиническую больницу, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. За жизнь нападавшего также борются врачи.



