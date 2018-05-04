



В преддверии Дня Победы специалисты газового хозяйства проверили систему газоснабжения мемориала «Вечный Огонь» в Кремле



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В преддверии Дня Победы сотрудники компании «Газпром газораспределение Великий Новгород» проверили систему газоснабжения мемориала «Вечный Огонь» в Кремле. За техническим состоянием систем подачи природного газа к мемориалу специалисты следят регулярно. А раз в год проводят такое техническое обслуживание, как сегодня.

Чтобы Вечный Огонь не погас, пламя переносят на временную горелку, затем останавливают подачу газа и снимают металлическую раму с чаши. После этого специалисты очищают мемориал от мусора и металлических денег. Монет, к слову, в течение года накапливается немало – несколько десятков килограммов. Затем их передают в городское хозяйство, на балансе которого и числится мемориал. После технического обслуживания мемориала, его закрывают рамой и с временной горелки пламя вновь возвращают на место. По завершении работ сотрудники компании «Газпром газораспределение Великий Новгород» почтили память павших воинов и возложили цветы.



