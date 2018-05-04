



Андрей Никитин провел брифинг для журналистов по итогам встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым



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Андрей Никитин провел брифинг для журналистов по итогам встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым. На ней обсуждались вопросы, связанные с благоустройством, здравоохранением и созданием фондохранилища для Новгородского музея-заповедника. Губернатор доложил, как сейчас выполняется программа благоустройства городской среды: приводится в порядок дорожная сеть и дворовые территории. Но есть работы, которые, по мнению губернатора, требует отдельной строки финансирования и помощи федерального бюджета.

Также губернатор довел до сведения Дмитрия Медведева, что в системе новгородского здравоохранения из-за отсутствия современного оборудования существенно страдает ранняя диагностика заболеваний. А завершилась встреча обсуждением проекта строительства фондохранилища для Новгородского музея-заповедника. Это позволит освободить несколько зданий на территории Кремля для создания новых экспозиционных залов.



