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В Старорусском районе продолжается Вахта памяти
Вадим Алексеев
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В Старорусском районе продолжается Вахта памяти. Недалеко от деревни Муравьево работают поисковики из Красноярского края, Иркутской области и подмосковного Королева. Все вместе они пытаются разгадать загадку: на относительно небольшом участке по площади обнаружены останки нескольких сотен красноармейцев. При этом у бойцов при себе все личные вещи.
Елена Медведева из Иркутской области на Новгородскую землю приезжает уже не первый год. Дед воевал на Волховском фронте, и у женщины есть призрачная надежда его отыскать. Останки легко могут оказаться среди поднятых сегодня бойцов.
Эту загадку Елена разгадывает со своими воспитанниками. В отряде преимущественно подростки от 14 лет и старше. Они тоже недоумевают как в одной яме может оказаться несколько десятков тел, без следов ранений, в полном обмундировании. Чтобы не пропустить ничего важно историю приходится буквально перебирать руками.
Странные и страшные находки для командира поискового отряда Светланы Филимоновой не в новинку. Всякого повидала за 21 год работ. В 2018-м снова приехали на Новгорочину – тут было что продолжать.
Всего же на площади 200 квадратных метров сейчас найдено более 400 красноармейцев. Число меняется каждые 5-10 минут. Только при нашей съемочной группе ребята достали из ямы 6 черепов. По архивным данным в годы войны немцы здесь организовали временный концентрационный лагерь. Пленных свозили, судя по всему, со всей области. Жили они в пустовавших сельхоз постройках.
Немцы в окрестностях Маравьево хозяйничали до начала 1942 года. Советские войска отбили территорию, правда, ненадолго. Окончательно фашистов отсюда выбили только в 44-м. Сколько человек они заморили голодом (а это предполагаемая причина смерти людей в концлагере) еще предстоит установить. Поисковики надеются на многочисленные личные вещи, даже нацарапанное на ложке имя может пролить свет на судьбу погребенных здесь. Но главной находкой все равно считается смертный медальон. Их в этом году как никогда много, в хорошей сохранности и несколько уже прочитано. Достают медальон и при нас, мы становимся свидетелями волнующего момента.
На небольшом клочке бумаге может оказаться имя деда, брата или отца, которых уже больше 70 лет ищут родные. И находят. 3 мая останки в Старорусском районе забирали родственники из Беларуси, 7-го приезжают из Бурятии и Башкирии. И это только начало.
04.05.2018 17:31 











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