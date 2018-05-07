



В Великом Новгороде прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Великой Победы Анжелика Королева



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73-ей годовщине Победы новгородцы посвящают 72-ую легкоатлетическую эстафету. Несложно подсчитать, что массовый забег - одна из самых старых традиций празднования 9-го мая в нашем городе Воинской славы.

Гостям на праздниках всегда рады, а в нашем случае еще и горды. Спортивные мероприятия ко Дню Победы в Великом Новгороде почтили присутствием звезды спорта, делегация олимпийских чемпионов и призеров, возглавляемая Президентом Российского союза спортсменов.

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы – абсолютно для всех. Дистанции – от пятисот до шести тысяч пятисот пятидесяти метров. Так что пол, возраст, ограниченные возможности здоровья – не помеха. Для инвалидов-колясочников предусмотрен отдельный маршрут.

Отдельный старт организован и для семейных команд. По площади Победы-Софийской семья должна пробежать (в общей сложности) полтора километра: 450 метров – мама, 950 метров – папа, последняя стометровка - вклад капитана.

Пока все бегут, или едут, главная площадь города - все равно не пустует. У клумбы можно сдать нормативы ГТО, или принять участие в соревнованиях по гиревому спорту. А там уж и до церемонии награждения победителей эстафеты недалеко. Всего, по подсчетам организаторов, на нее вышли более полутысячи новгородцев.

А перед забегами многие участники эстафеты приняли участие в массовой зарядке на площади Победы-Софийская. Она прошла под лозунгом «От поколения к поколению», под руководством старшего тренера Федерации чир-спорта Новгородской области и ее юных помощниц.

10-ти минутная массовая зарядка и в самом деле оказалась делом несложным, участникам удалось повторить практически все движения. И таким образом получить не только заряд бодрости на этот день, но и руководство на будущее – по выполнению ежедневных утренних занятий.



