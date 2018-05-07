



На новгородских мемориалах и воинских захоронениях прошли памятные мероприятия



Фото Видео

Сегодня практически на всех новгородских мемориалах и воинских захоронениях прошли памятные мероприятия. Сотрудники новгородских предприятий и организаций, представители власти, школьники и студенты почтили память павших воинов. Торжественный митинг состоялся и на Ярославовом Дворище у обелиска трем Героям Советского Союза Ивану Герасименко, Леонтию Черемнову и Александру Красилову. В начале 42-го на Новгородской земле они закрыли вражеские дзоты и ценой собственной жизни дали остальным бойцам уйти из-под пулемётного огня и продолжить бой. Их подвиг – наглядный пример настоящего мужества, стойкости и героизма.

День Победы для нашей страны - особый. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы эта страшная война. И в каждой семье знают и помнят своего героя. У одних родственники воевали на фронтах, у других - ковали Победу в тылу. У семиклассницы первой гимназии Полины Васильевой на фронте был прадед, трудности военного лихолетья пережила и прабабушка.

В канун 73-й годовщины Победы из уст каждого человека в адрес ныне здравствующих ветеранов звучали слова безмерной благодарности за мирное небо. А память погибших солдат почтили минутой молчания. К подножию памятника легли венки и цветы.

Сотни людей пришли сегодня и к другим памятным местам. Так, в Западном микрорайоне Великого Новгорода митинг прошел у обелиска павшим бойцам, который был установлен во дворе тридцать третьей школы. На встрече выступили ветераны войны и труда, священники, депутаты, представители совета общественности.

После молебна в память о павших воинах участники митинга возложили к обелиску сотни алых гвоздик.



