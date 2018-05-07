Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





На новгородских мемориалах и воинских захоронениях прошли памятные мероприятия
Фото  Видео репортаж Видео
Сегодня практически на всех новгородских мемориалах и воинских захоронениях прошли памятные мероприятия. Сотрудники новгородских предприятий и организаций, представители власти, школьники и студенты почтили память павших воинов. Торжественный митинг состоялся и на Ярославовом Дворище у обелиска трем Героям Советского Союза Ивану Герасименко, Леонтию Черемнову и Александру Красилову. В начале 42-го на Новгородской земле они закрыли вражеские дзоты и ценой собственной жизни дали остальным бойцам уйти из-под пулемётного огня и продолжить бой. Их подвиг – наглядный пример настоящего мужества, стойкости и героизма.
День Победы для нашей страны - особый. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы эта страшная война. И в каждой семье знают и помнят своего героя. У одних родственники воевали на фронтах, у других - ковали Победу в тылу. У семиклассницы первой гимназии Полины Васильевой на фронте был прадед, трудности военного лихолетья пережила и прабабушка.
В канун 73-й годовщины Победы из уст каждого человека в адрес ныне здравствующих ветеранов звучали слова безмерной благодарности за мирное небо. А память погибших солдат почтили минутой молчания. К подножию памятника легли венки и цветы.
Сотни людей пришли сегодня и к другим памятным местам. Так, в Западном микрорайоне Великого Новгорода митинг прошел у обелиска павшим бойцам, который был установлен во дворе тридцать третьей школы. На встрече выступили ветераны войны и труда, священники, депутаты, представители совета общественности.
После молебна в память о павших воинах участники митинга возложили к обелиску сотни алых гвоздик.

07.05.2018 16:39 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .